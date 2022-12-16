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Сегодня, 11:03

Тренер «Далласа» назвал умопомрачительным достижение Овечкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур назвал умопомрачительным достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который преодолел отметку в 800 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это умопомрачительно. Это мой 15-й сезон в НХЛ, я видел их очень много. Многие из этих шайб были заброшены в ворота команд, которые я тренировал. Так что я слишком часто видел их вблизи», — приводит слова Дебура обозреватель НХЛ Том Гулитти в соцсетях.

Овечкин забросил 800-ю шайбу 14 декабря в матче с «Чикаго» (7:3). В этой игре он оформил хет-трик.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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