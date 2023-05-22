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Сегодня, 04:16

Тренер «Далласа» о поражении от «Вегаса»: «Мы многое исправили по сравнению с первой игрой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвел итоги второго матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ).

«Это часть пути плей-офф. Команды, которые идут глубоко, находят способы победить в овертайме. Мне очень понравилась наша игра, думаю, что мы сделали много действительно хороших вещей, исправили многое по сравнению с первой игрой. Наши шансы в овертайме были даже лучше, чем их», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Третий матч пройдет 24 мая и начнется в 03.00 мск.

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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
Питер Дебур
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