Тренер «Далласа» о 0-3 в серии с «Вегасом»: «Сценария хуже не придумать»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Вегаса» (0:4) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Теперь «Старз» уступают в серии со счетом 0-3.

«Уверен, сценария хуже не придумать. Мне понравилась энергия, с которой играла наша команда, мне понравилось, как мы действовали в меньшинстве, когда Бенн получил матч-штраф. Я надеялся, что нам удастся пережить пять минут вчетвером, но мы не смогли. Это плохо, теперь мы попали в огромную яму, и нам нужно найти способ, как победить в следующем матче», — приводит официальный сайт НХЛ слова Дебура.

Четвертый матч серии «Даллас» — «Вегас» состоится 26 мая.