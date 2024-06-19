Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:14

Тренер «Эдмонтона» Кнобраух: «У моих игроков много веры в себя, несмотря на то, что нас списывали со счетов»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух прокомментировал победу над «Флоридой» (5:3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Знаю, многие списывали нас со счетов — во время регулярного чемпионата, по ходу плей-офф. Нас это не смущает. У моих хоккеистов много веры в себя. Мы наслаждаемся каждый дополнительным днем, так как нас списали со счетов уже давно. А мы все еще здесь, играем в хоккей в июне. У нас есть все шансы в шестом матче в Эдмонтоне. Это вызывает улыбку», — цитирует тренера ESPN.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Трамп заявил об опозорившем США на саммите G7 Байдене
Хирурги РДКБ восстановили ребенку череп после тяжелой аварии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Макдэвид: «Я очень воодушевлен. Рад, что продлили серию, «Эдмонтон» это заслужил»

Перри: «Макдэвид тащит «Эдмонтон» на себе»