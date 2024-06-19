Тренер «Эдмонтона» Кнобраух: «У моих игроков много веры в себя, несмотря на то, что нас списывали со счетов»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух прокомментировал победу над «Флоридой» (5:3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Знаю, многие списывали нас со счетов — во время регулярного чемпионата, по ходу плей-офф. Нас это не смущает. У моих хоккеистов много веры в себя. Мы наслаждаемся каждый дополнительным днем, так как нас списали со счетов уже давно. А мы все еще здесь, играем в хоккей в июне. У нас есть все шансы в шестом матче в Эдмонтоне. Это вызывает улыбку», — цитирует тренера ESPN.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.