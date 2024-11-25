Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:04

Тренер «Филадельфии» Торторелла — о работе с Мичковым: «Он просто не понимает»

Камила Абдурахманова
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о сложностях в тренировочном процессе с российским форвардом Матвеем Мичковым.

«Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю «тренерский справочник», чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает», — приводит слова Тортореллы TNT.

Матвей Мичков. «В жилах этого парня лед». В Америке уверены, что Мичков — в гонке за «Колдер Трофи»

Также тренер отметил, что клуб раз в неделю приглашает переводчика и обсуждает с Мичковым все важные моменты.

«Я хочу слушать его, а он должен слушать меня», — сказал Торторелла.

Россиянин летом 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией». В текущем сезоне НХЛ 19-летний Мичков набрал 16 (7+9) очков в 19 встречах.

«Флайерз» занимают 12-е место в турнирной таблице «Востока» с 20 очками в 21 игре.

Нападающий &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков, болельщики &laquo;Флайерз&raquo;. Мичковомания, Знарок — во «Флайерз», победный гол команде Бедарда. Специальный репортаж из Филадельфии
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Грузовой самолет потерпел крушение в Вильнюсе
Сегодня
Вчера
Неделя