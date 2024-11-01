Тренер «Филадельфии» раскритиковал Мичкова за проблемы с концентрацией

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал проблемы российского нападающего команды Матвея Мичкова с концентрацией.

«Ему 19 лет, и он играет в лучшей лиги мира. Я думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ, в том, что касается скорости, времени на принятие решений и пространства. В игре 5 на 5 должна быть серьезная борьба, мы ожидаем этого. Мне придется обучать его, если мы продолжим сталкиваться с одной и той же ошибкой, которая касается отсутствия концентрации в определенные моменты. Я был предельно честен с ним по этому поводу. Он пропустит несколько смен и будет смотреть на игру. Я не кричу на него, но говорю, как есть.

Мичков — отличный парень, он хочет выступать хорошо, но это непросто. Игра в большинстве была хорошей, но в последних играх у него были проблемы при игре 5 на 5. Когда дело доходит до ситуаций, которые мы уже обсуждали, а он все еще чего-то не понимает, нам нужно сделать перерыв. Он может пропускать матчи. Кто знает? Я не знаю, что будет дальше, но это часть развития 19-летнего игрока», — приводит слова Тортореллы журналист Адам Кимельман.

В текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ. В 2023 году «Флайерз» выбрали Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ.