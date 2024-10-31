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Сегодня, 22:52

Тренер «Филадельфии» сообщил, что Федотов проиграл конкуренцию за роль второго голкипера

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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что белорусский голкипер Алексей Колосов вытеснил россиянина Ивана Федотова с позиции второго вратаря команды.

«Торторелла сказал, что Колосов на данный момент вытеснил Ивана Федотова. Он сказал, что Колосов пока что будет играть вторым номером. Если Самуэль Эрссон не будет выходить в старте, будет играть Колосов», — написал в соцсетях журналист Чарли О'Коннор.

Колосков дебютировал в составе «Флаерз» в ночь на 28 октября в домашнем матче против «Монреаля» (3:4). Белорусский вратарь пропустил четыре шайбы и отразил 83,3% бросков.

«Филадельфия» объявила о переходе Федотова в марте нынешнего года. Ранее 27-летний вратарь защищал цвета ЦСКА с сезона-2021/22.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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