Тренер «Филадельфии» сообщил, что Федотов проиграл конкуренцию за роль второго голкипера

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что белорусский голкипер Алексей Колосов вытеснил россиянина Ивана Федотова с позиции второго вратаря команды.

«Торторелла сказал, что Колосов на данный момент вытеснил Ивана Федотова. Он сказал, что Колосов пока что будет играть вторым номером. Если Самуэль Эрссон не будет выходить в старте, будет играть Колосов», — написал в соцсетях журналист Чарли О'Коннор.

Колосков дебютировал в составе «Флаерз» в ночь на 28 октября в домашнем матче против «Монреаля» (3:4). Белорусский вратарь пропустил четыре шайбы и отразил 83,3% бросков.

«Филадельфия» объявила о переходе Федотова в марте нынешнего года. Ранее 27-летний вратарь защищал цвета ЦСКА с сезона-2021/22.