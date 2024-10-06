Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:45

Торторелла назвал сходства между Панариным и Мичковым

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла сравнил нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и форварда «Флайерз» Матвея Мичкова.

«Забавно наблюдать за таким парнем, как Панарин, которому может быть немного трудно вернуться в оборону, когда у его команды нет шайбы, и как быстро он бежит в атаку, когда у них есть шайба. Хлеб — один из лучших в этом деле, и я думаю, что у Мичкова тоже есть такая особенность», — цитирует тренера ESPN.

Матвей Мичков. Мичков — основной претендент на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним россиянином. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

Мичков провел за «Филадельфию» 4 предсезонных матча, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Артемий Панарин
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
Сегодня
Вчера
Неделя