Торторелла назвал сходства между Панариным и Мичковым

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла сравнил нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и форварда «Флайерз» Матвея Мичкова.

«Забавно наблюдать за таким парнем, как Панарин, которому может быть немного трудно вернуться в оборону, когда у его команды нет шайбы, и как быстро он бежит в атаку, когда у них есть шайба. Хлеб — один из лучших в этом деле, и я думаю, что у Мичкова тоже есть такая особенность», — цитирует тренера ESPN.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним россиянином. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

Мичков провел за «Филадельфию» 4 предсезонных матча, в которых набрал 7 (3+4) очков.