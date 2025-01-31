Торторелла — о переводе Мичкова в запас в матче с «Айлендерс»: «Мы считаем этого парня особенным и заботимся о нем»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла объяснил, почему форвард команды Матвей Мичков провел 8 минут 30 секунд на льду в матче с «Айлендерс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Этот показатель стал минимальным для 20-летнего россиянина в текущем сезоне. Он сел в запас во втором периоде встречи и больше не вышел на лед.

«Как я уже говорил, мы намного опережаем процесс с его участием в этом году. Мы пытаемся научить его тому, как у нас все устроено, как вести себя профессионально, всему, что нужно для игры. Не собираюсь вдаваться в подробности ситуации на скамейке.

Вы можете не верить, но все это по правильной причине. Мы заботимся о нем. Я забочусь о нем. Не собираюсь подводить его, прячась от ситуаций, о которых люди могут не знать. Мы собираемся поступить правильно с этим парнем, потому считаем его особенным. Это моя работа», — приводит слова Тортореллы RMNB.

В текущем сезоне в активе Мичкова 34 (14+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.