Тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал о важности Мичкова для команды

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, в чем команде помогает российский нападающий Матвей Мичков.

1 декабря «Флайерз» на выезде обыграли «Сент-Луис» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Мичков набрал два очка (1+1), забросив решающую шайбу в овертайме. Россиянина признали третьей звездой дня в НХЛ.

«В овертайме мы были уверены в себе. Мичков нам в этом очень помог. В прошлом году мы с этим боролись. Мы просто продолжаем пытаться забить.

Я был доволен энергией команды. Это было моей самой большой заботой, когда мы выходили на лед. Я думаю, что хорошо сыграли», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Мичкова 19 (9+10) очков в 23 матчах НХЛ.