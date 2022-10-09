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Сегодня, 16:52

Тренер «Филадельфии» Торторелла сравнил современных хоккеистов с амебами

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал об особенностях работы с современными хоккеистами.

«Сейчас у меня совершенно противоположное отношение к игре. Особенно с сегодняшними спортсменами и их вниманием как у амебы, как только ты перестаешь их контролировать на пару минут. В конечном итоге решающее значение имеет воля хоккеиста. Вот что вы тренируете, это силу воли», — сказал Торторелла ESPN.

Напомним, что в это межсезонье «Филадельфия» подписала четырехлетний контракт с тренером.

ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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