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Сегодня, 12:30

Тренер «Флориды» Иванов объяснил, как удалось закрыть Панарина в серии с «Рейнджерс»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов в интервью «СЭ» рассказал, как «Пантерз» удалось справиться в плей-офф с Артемием Панариным и Никитой Кучеровым.

— Как удалось закрыть Артемия Панарина, который провел такой блестящий регулярный чемпионат, а до серии с вами забил в кубке четыре победных гола?

— Так же как и Никиту Кучерова в первом раунде. За счет предельной скорости и плотности действий. У Артемия вообще не было времени для принятия решений, поскольку мы понимали, насколько важно его этого времени лишить. По этой же причине не удалось проявить себя в полной мере Зибанежаду и Крайдеру. Мы лучше двигались, были агрессивнее, лучше отбирали шайбу, были первыми на подборе, не допускали никаких разрывов, успевали все делать быстрее.

— Со стороны кажется, что такие края, как Панарин и Кучеров, не обладающие выдающимися физическими данными, — это чистая игра интеллекта.

— Они на самом деле немножко разные нападающие. Никита — номер один в лиге в позиционной игре. Человек, который знает наперед, куда шайба прилетит, в любой ситуации и что будет дальше. А Панарин чувствует хоккей в моменте. Он — игровик, и таких форвардов тоже очень мало.

— Удивляет, что он так прибавляет с возрастом. В 32 года Панарин выдал однозначно лучший сезон в карьере, набрал 120 очков, хотя раньше и до сотни не добирался.

— Это физиология. У каждого пик случается в разном возрасте. Это как у детей — нельзя говорить восьмилетнему ребенку, чтобы он заканчивал с хоккеем. Сегодня так, а в 15 он может стать лучшим в мире в своем возрасте. Раскрытие игрока — это не только мышечная история, но и разум, чувства, психология. На возрасте не нужно делать акцент.

— А катание с возрастом у людей меняется?

— Если работаешь над ним — конечно, меняется. У того же Саши Баркова оно стало гораздо резче, и раньше ему этого не хватало. Например, выходы из углов за счет быстрой работы ногами — то, что поменялось. Я смотрел много видео, как Саша начинал в НХЛ, понимал, чего не хватает. И дальше мы уже это развивали.

Сергей Бобровский и&nbsp;Максим Иванов. Как закрыть Панарина и Кучерова и забить Василевскому? Интервью российского тренера из клуба — финалиста Кубка Стэнли

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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