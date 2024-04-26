Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:26

Морис — об игре Бобровского: «Это его год. Он был невероятно взрывным»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампой» (5:3).

«Это его год. Я думаю, в первых двух играх это проявлялось сильнее, чем сегодня, потому что во втором периоде на его ворота оказывалось немного больше давления. Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был невероятно взрывным», — приводит слова Мориса официальный сайт клуба.

35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 28 апреля и начнется в 0:00 мск.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
0
Читайте также
Экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Самое нулевое дерби, четыре удара в створ ворот, такой витрины РПЛ вы ждали? Что случилось в матче ЦСКА - «Спартак»
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Ахо вышел на второе место в истории «Каролины» по победным голам в плей-офф НХЛ
Руа — о поражении от «Каролины»: «У «Айлендерс» было хорошее начало матча»
Купер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Тампе» нужны завтра на льду те, кто будет верить»
«Айлендерс» — «Каролина»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Свечников — о победе над «Айлендерс»: «Нам нужно просто играть в свою игру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Свечников — о победе над «Айлендерс»: «Нам нужно просто играть в свою игру»

Купер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Тампе» нужны завтра на льду те, кто будет верить»