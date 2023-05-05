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Сегодня, 07:58

Тренер «Флориды»: «Нужно, чтобы ваш вратарь выигрывал серию каждый вечер. Сегодня Бобровский сделал это»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис после победы во втором матче серии с «Торонто» (3:2, 2-0) поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского.

«Вам нужно, чтобы ваш вратарь выигрывал серию каждый вечер, и сегодня он сделал это. Я не думаю, что ему было легко в начале матча. Конечно, то, как мы играли первые 10 минут, было сложным испытанием, но затем он настроился. Ты садишься за скамейку запасных и чувствуешь: «Парни, его больше не бьют». Это то, что он дал нашей команде сегодня», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Бобровский отразил 34 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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