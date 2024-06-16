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Сегодня, 08:40

Морис: «Флорида» принимает поражение. Ждем пятый матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение от «Эдмонтона» (1:8) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«[После такого поражения] вы просто исправляете свою игру и возвращаетесь в бой. Расскажу вам одно клише: мы приехали в Эдмонтон за одной победой, и мы получили, что хотели. Сегодня мы проиграли. Бобровский получил небольшую передышку. Мы принимаем поражение. Нас ждет пятый матч», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).

 
 
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Пол Морис
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