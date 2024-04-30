Тренер «Флориды» Морис: «Очень счастлив за Бобровского и Баркова»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением об игре против «Тампы» (6:1) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Я очень счастлив за игроков, которым пришлось пройти через боль из-за отсутствия успеха. Два ключевых игрока в нашей игре — это Барков и Бобровский. Когда ты являешься лучшим вратарем, капитаном и серия развивается не в твою пользу, все начинают смотреть на их реакцию. Они должны отвечать должным образом. Эти парни были хороши сегодня и во всей серии. Им пришлось пережить боль от прошлых неудач», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).