Тренер Морис: «Сегодня ведущим игроком «Флориды» в меньшинстве был Бобровский»

Сегодня, 08:50
Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением об игре вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).
«Есть матчи, в которых полевые игроки являются ведущими, когда мы находимся в меньшинстве. Но сегодня нашим ведущим игроком был Сергей. С такими элитными игроками (как у «Эдмонтона»), сложно оставить ворота сухими, если, конечно, у вас нет такого вратаря», — цитирует тренера ESPN.
35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.
Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.