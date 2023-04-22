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Сегодня, 08:46

Тренер «Флориды» прокомментировал замену Лиона на Бобровского в матче с «Бостоном»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал замену вратаря Алекса Лиона на Сергея Бобровского в третьем матче серии с «Бостоном» (2:4, 1-2 в серии).

«На самом деле это не имело ничего общего с Лионом. Он провел матчи под сильным давлением. При счете 0:3, на мой взгляд, если мы уступаем, это не потому, что наш вратарь плох. Нам нужно было действовать. У меня есть еще один вратарь — очень хороший вратарь, который давно не играл. Был риск, верно, но это не критика игры Алекса», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Бобровский заменил Лиона на 49-й минуте при счете 0:3 и отразил 8 бросков из 9.

Четвертый матч в серии состоится 23 апреля. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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