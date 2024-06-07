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Сегодня, 13:15

Тренер «Флориды» заявил, что из нынешних хоккеистов НХЛ ни у кого нет стартовой скорости, как у Павла Буре

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов в интервью «СЭ» рассказал об особенностях катания звезд НХЛ настоящего и прошлого.

— Какие уникальные вещи с точки зрения катания есть у суперветеранов — Малкина, Кросби, Александра Овечкина?

— У каждого свой стиль движения. Есть плюсы, есть минусы — нет такого, чтобы кто-то катался идеально. Всегда есть над чем работать. Саша катается мощно, Сид сильнее всего на коротких участках поля, хорошо работает ногами. У Жени лучше всего получается само скольжение. У того же Макдэвида кроссовер (элемент в катании. — Прим. И. Р.) суперский.

— А у Малкина катание в молодости и сейчас — сильно разное?

— Оно стало более силовым. Лига и ее развитие заставляют это делать.

— Меня поразило, как в конце регулярки сделал хет-трик Маккиннон, как он убегал от соперников на двух шагах.

— Да, все три гола были одинаковые! И не случайные — перед получением шайбы он уже набирал скорость. Он всегда старается под скорость закатиться — и при получении шайбы убегает и выходит на ударную позицию.

— По стартовой скорости из нынешних хоккеистов можно кого-то сравнить с Павлом Буре?

— Наверное, нет. Я с детства следил за Павлом, это был мой кумир. На данный момент такого хоккеиста не вижу. Хотя у Макдэвида она хорошая, да и у ряда не столь известных игроков — тоже.

— Как думаете, безумная стартовая скорость Буре могла стать одной из причин его травматичности? Мышцы могли элементарно не выдерживать таких бурных рывков?

— Травмы — это стечение обстоятельств. Хотя, возможно, это и сказалось. В том смысле, что, когда удар игроку наносится на скорости, он более опасен. Но это хоккей, травматичный вид спорта. Если будешь об этом думать, то ничего не получится.

— Со стороны из наших хоккеистов самым оригинальным кажется катание Кирилла Капризова.

— Капризов берет тем, что пластичен в катании. Очень хорошо управляет голеностопом, имеет возможность в любой критической ситуации сохранить скорость за счет правильной постановки ног.

Сергей Бобровский и&nbsp;Максим Иванов. Как закрыть Панарина и Кучерова и забить Василевскому? Интервью российского тренера из клуба — финалиста Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Павел Буре
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