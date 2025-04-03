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3 апреля, 10:58

Тренер «Каролины» Бриндамор — о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Это всего лишь вопрос времени»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал гонку форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Он получит статус лучшего. Это всего лишь вопрос времени», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

3 апреля «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» (5:1). Единственный гол гостей во втором периоде забил Овечкин.

«Мы видели сотни таких бросков из, по сути, одного и того же места. Надо отдать ему должное, он лучший из тех, кто когда-либо играл на этой позиции», — добавил Бриндамор.

Кроме того, Овечкин в матче с «Каролиной» обошел Бриндамора по числу матчей в НХЛ. Игра стала для форварда «Вашингтона» 1485-й в лиге.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
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Род Бриндамор
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