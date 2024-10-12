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Сегодня, 10:10

Тренер «Каролины» после поражения от «Тампы»: «Нас сегодня «откучерили»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после поражения от «Тампы» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ отметил игру нападающего соперника Никиты Кучерова.

«Нас сегодня «откучерили». Мы были не очень хороши, а они провели отличную игру. Они закрыли нас, не давали нам пространство. Мы не были готовы работать достаточно усердно, чтобы реализовать свои возможности», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

Кучеров набрал 4 очка, оформив хет-трик и отличившись результативной передачей. 31-летний россиянин достиг отметки в 874 (320+554) очка в составе «Лайтнинг». Он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров франшизы за всю истории, сравнявшись с Венсаном Лекавалье (874 очка).

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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