Тренер «Каролины» Бриндамор: «Кузнецов зарекомендовал себя как победитель»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением об игре нападающего Евгения Кузнецова в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (3:1). Россиянин забросил шайбу и сделал голевой пас.

После игры Кузнецов был признан первой звездой.

«Он зарекомендовал себя как победитель. Сегодня вечером он снова был явно хорош. Кузнецов — ветеран, и в такой обстановке в его игре определенно нет паники. Я думаю, именно это делает его особенным», — сказал Бриндамор после игры.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 23 апреля.