Тренер «Колорадо» — о Тренине: «Сегодня у него снова был хороший матч»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал игру форварда Якова Тренина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:4).

«Сегодня у него снова был хороший вечер. Я имею в виду, что он нам очень помог. Надежный, сильный в отборе игрок. Он отлично подходит для меньшинства. Однако, как и сегодня, у него было достаточно моментов и для взятия ворот», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин в матче против бывшей команды отметился заброшенной шайбой.

Тренин провел 10 матчей за «Колорадо» и забил два гола. Всего в текущем сезоне на счету форварда 16 (12+4) очков в 70 играх.