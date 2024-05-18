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Сегодня, 11:28

Тренер «Колорадо» Беднар прокомментировал будущее Ничушкина и Ландескога

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о будущем нападающих команды Валерия Ничушкина и Габриэля Ландескога.

«Все ненавидят эту неопределенность, потому что она затрудняет планирование. Мы надеемся на ответы, ясность, чтобы построить команду на их основе. Очевидно, что у этих парней достаточно высокий кэпхит.

Я бы ничего так не хотел, как увидеть возвращение Ландескога. Я думаю, что это может случиться. Если кто-то и может это сделать, то Гейб», – приводит слова Беднара Denver Sports.

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

Ландеског не появлялся на льду с 2022 года из-за проблем с восстановлением колена.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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