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НХЛ

Сегодня, 08:59

Тренер «Колорадо» Беднар прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:4).

«Это цель, верно? Выйди в плей-офф и дать себе шанс. Так что это просто показывает преданность делу, а также тяжелую работу, которую все ребята вкладывают в каждый сезон и пытаются продолжать совершенствоваться по сравнению с предыдущим сезоном. Мы чувствуем себя хорошо», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ, у команды 100 очков в 74 матчах. Благодаря победе над «Нэшвиллом» «Эвеланш» гарантировали себе выход в плей-офф.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
Джаред Беднар
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