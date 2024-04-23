Тренер «Колорадо» считает, что Георгиеву нужно перезарядиться перед вторым матчем с «Виннипегом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился мнением об игре вратаря Александра Георгиева в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (6:7).

«Многое будет зависеть от психологической устойчивости. И это касается не только его, но и всей команды. Если ты почиваешь на лаврах и держишься за прошлые успехи, то успеха в настоящем тебе не добиться. Это касается Георгиева. Ему нужно перезарядиться и играть лучше в дальнейшем», — цитирует тренера Sportsnet.

Счет в серии 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 24 апреля.