Тренер «Колорадо» считает, что Георгиеву нужно перезарядиться перед вторым матчем с «Виннипегом»

Сегодня, 20:11
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился мнением об игре вратаря Александра Георгиева в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (6:7).
«Многое будет зависеть от психологической устойчивости. И это касается не только его, но и всей команды. Если ты почиваешь на лаврах и держишься за прошлые успехи, то успеха в настоящем тебе не добиться. Это касается Георгиева. Ему нужно перезарядиться и играть лучше в дальнейшем», — цитирует тренера Sportsnet.
Счет в серии 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 24 апреля.