Тренер «Колорадо» Беднар — об отстранении Ничушкина: «У нас еще больше 20 парней, которые хотят побеждать»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал ситуацию с отстранением на полгода форварда клуба Валерия Ничушкина.

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. 29-летний россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

«Да, это плохо для нашей команды. Мы должны перевернуть страницу, мы должны играть намного лучше, чем сегодня. В нашей раздевалке все еще есть больше 20 парней, которым не все равно и которые хотят победить, и они здесь, и это то, на чем мы должны сосредоточиться.

Я хочу самого лучшего для Ничушкина и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.