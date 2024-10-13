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Сегодня, 11:46

Тренер «Колорадо» поддержал Георгиева после замены во втором матче подряд

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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поддержал российского голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева, который не смог доиграть второй матч кряду в НХЛ.

В прошедшей встрече с «Коламбусом» (4:6) Георгиев пропустил три шайбы и был заменен. В первой игре сезона против «Вегаса» (4:8) россиянин отправился на замену после пяти пропущенных голов.

«Георгиев наш парень. Он наш игрок стартового состава. Я полностью уверен, что у него есть способности, талант и трудовая этика, чтобы оправиться и начать выигрывать нам хоккейные матчи. Сейчас это его ментальная борьба», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

В следующем матче «Колорадо» примет «Айлендерс» 15 октября.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар

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