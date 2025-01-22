Тренер «Колорадо» сообщил, что Ничушкин в ближайшее время не вернется на лед

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал о восстановлении российского нападающего команды Валерия Ничушкина.

«Ничушкин оказывает огромное влияние на любое звено, в котором он играет, а также на спецбригады. Игрок такого калибра имеет большое значение. К сожалению, из-за травмы у него возникли проблемы, и он вряд ли вернется на лед в ближайшее время», — приводит слова Беднара журналист Адриан Эрнандес.

29-летний россиянин получил травму верхней части тела в матче против «Виннипега» (5:2) 1 января. С того момента Ничушкин пропустил 10 матчей своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В нынешнем сезоне в активе Ничушкина 17 (11+6) очков в 21 матче НХЛ.