Тренер Кошечкина: «Вася играл бы в НХЛ на уровне Василевского и Шестеркина»

Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский в эксклюзивном интервью «СЭ» высоко оценил гипотетические шансы своего воспитанника Василия Кошечкина заиграть в Национальной хоккейной лиге.

— Как думаете, Василий заиграл бы в НХЛ?

— Конечно. Не сомневаюсь в этом! Высокие вратари ценятся в НХЛ. Вася играл бы на уровне Василевского и Шестеркина. Проблем бы никаких не было. Возможно, чуть-чуть поработали бы над техникой. Хоккей там быстрее, выше мастерство исполнителей. Но к этому просто надо привыкнуть. Вася бы справился.

— Сам Василий говорил, что НХЛ не была мечтой всей его жизни. Какие цели он ставил, когда молодым заходил в «Ладу»?

— Сначала хотел попасть в основную команду, потом заиграть первым вратарем. Когда закрепился, сразу мечтал стать основным. Кто такой третий вратарь? На тренировке ему махнут рукой: «Пойдем сюда, поменяешь меня». Василия это не устраивало. Хорошо, что Петр Ильич давал много дополнительной работы. Но все равно не сильно приятно, когда ты только третий. Тогда Васю приглашали в «Авангард» вторым вратарем. Но я ему говорил: «Надо подождать. Как только станешь первым, отношение к тебе изменится». С «Ладой» он выиграл бронзовые и серебряные медали в качестве второго-третьего вратаря. Потом выиграл Континентальный Кубок. В решающем матче обыграли клуб из Швейцарии со счетом 1:0. Дальше — сборная. Выше и выше. Всю карьеру он ставил высокие цели, не останавливался. Это стремление настоящего спортсмена. Жена Васи, как я знаю, в меру строгая. Она помогала ему. Вася становился дисциплинированнее. Всегда важен порядок дома и уют. Вася — настоящий спортсмен. Единственное — его нельзя обижать.

Кошечкин был выбран «Тампой» под 233-м номером драфта НХЛ-2002, но провел всю карьеру в России.