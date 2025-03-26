Тренер «Лос-Анджелеса» Хиллер: «Мы выглядим намного лучше с Кузьменко»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:1) поделился мнением об игре форварда Андрея Кузьменко.

«Мы выглядим намного лучше с Кузьменко, не так ли? Забьем мы или нет, думаю, можно согласиться с тем, что мы выглядем намного опаснее», — приводит слова Хиллера официальный сайт НХЛ.

Кузьменко в матче с «Рейнджерс» отметился результативной передачей. Всего в 10 играх за «Кингз» 29-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 89 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 74 очками — на 10-й строчке «Востока».