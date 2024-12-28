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Сегодня, 10:44

Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Ждем возвращения Капризова со дня на день»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс назвал ориентировочные сроки возвращения нападающего Кирилла Капризова.

27-летний россиянин получил повреждение нижней части тела.

«Перед перерывом он немного приболел. Вчера разговаривал с врачами, ожидаем, что он вернется со дня на день. Мы будем следить за его состоянием.

На данный момент у меня нет особых опасений. Мы все видели, как он сыграл против «Чикаго». Мы подумали, что лучше будет придержать его [на матч с «Далласом»]. Посмотрим, как он справится с лечением», — цитирует тренера The Athletic.

Капризов в этом сезоне провел 34 матча и набрал 50 (23+27) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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