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Сегодня, 11:38

Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Капризов вернется со дня на день»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал процесс восстановления нападающего Кирилла Капризова.

«Мы подумали, что лучше будет придержать его на матч с «Далласом». Вчера разговаривал с врачами, ожидаем, что он вернется со дня на день», — сказал тренер после игры с «Нэшвиллом».

«Миннесота» победила «Нэшвилл» со счетом 5:3. Капризов пропустил третью встречу подряд из-за травмы нижней части тела.

27-летний россиянин в этом сезоне набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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