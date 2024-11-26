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Сегодня, 02:11

Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Капризов и Хуснутдинов катались утром, так что это хороший знак»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс поделился мнением о травмах форвардов Кирилла Капризова и Марата Хуснутдинова.

«Оба катались сегодня утром, так что это хороший знак. Посмотрим, что будет после катания», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Ранее Капризов и Хуснутдинов пропустили матч против «Калгари» (3:4 Б).

В текущем сезоне в активе Капризова 34 (13+21) очка в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги. На счету Хуснутдинова 2 (0+2) очка в 19 играх.

«Миннесота» дома примет «Виннипег» в ночь на 26 ноября. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов

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