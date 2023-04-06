Тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова: «Очевидно, что он элитный спортсмен»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон рассказал, сможет ли российский форвард команды Кирилл Капризов сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

«Вероятно, он придет и пожелает сыграть «Питтсбургом». Но он не сыграет. Он все еще не в состоянии вступать в контакт с соперниками. Очевидно, что он элитный спортсмен, и не похоже, что восстановление займет у него много времени. Мы будем поддерживать общение, как и всегда. Наша команда проделала большую работу, когда все парни выглядели хорошо, попадая в состав или выходя из него. Мы много говорили об этом, о нашей раздевалке и о том, как приветствовать всех игроков», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Матч «Питтсбург» — «Миннесота» состоится 7 апреля, начало — 2.00 мск.