Тренер Новиков оценил игру Кочеткова в составе «Каролины» в прошлом сезоне НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру российского вратаря Петра Кочеткова в составе «Каролины».

«Я уже говорил, что пока Кочетков не станет первым номером в «Каролине», ее шансы на Кубок Стэнли останутся очень маленькими. Но это не означает, что ему просто так должны дать место первого вратаря. Он сам должен стать одним из лучших вратарей НХЛ. Мечта должна быть длиннее, чем руки. У Кочеткова должна быть такая цель», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

25-летний россиянин провел в сезоне 43 матча с процентов отраженных бросков — 91.