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Сегодня, 12:18

Новиков: «Барбашев получает радость от хоккея, показывая мужество, смелость и отвагу»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлением от игры нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева в плей-офф НХЛ.

«В чем смысл чемпионов и бомбардиров? Смысл в развитии хоккея и в личных примерах. Мы уже говорили про Овечкина и Малкина, а что делать ребятам, у которых нет больших габаритов? Я не могу не отметить Романова. Абсолютно бесстрашный защитник, не обладающий убийственными габаритами. Он ляжет под танк, не задумываясь. То же самое мы говорим о Наместникове и Дадонове. Сейчас открывается Барбашев. Он получает радость от хоккея, показывая мужество, смелость и отвагу. Ваня становится суперзвездой, и этому мы рады. Это пример для ребят и хоккеистов, которые не обладают большими физическими габаритами. У кого-то из детей будет перспектива стать Малкиным и Овечкиным, а у кого-то — Дадоновым и Барбашевым. Очень рад за наших ребят! Желаю им побед!» — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Барбашев набрал 13 (5+8) очков в 14 матчах за «Вегас».

«Голден Найтс» ведут в полуфинальной серии против «Далласа» со счетом 3-0. Четвертый матч состоится в пятницу, 26 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-barbashev-poluchaet-radost-ot-hokkeya-pokazy-vaya-muzhestvo-smelost-i-otvagu/
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