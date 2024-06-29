Тренер «Нью-Джерси» Брылин прокомментировал выбор клубом на драфте НХЛ Силаева

Российский тренер клуба НХЛ «Нью-Джерси» Сергей Брылин планирует встретиться с выбранным на драфте защитником «Торпедо» Антоном Силаевым.

«Тот факт, что он в таком юном возрасте играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), говорит о том, что он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию. Он высокого роста и у него длинная клюшка, — сказал Брылин. — Чтобы быть в основе команды НХЛ, как и всем молодым игрокам, ему нужно продолжать работать над своими силовыми, скоростными качествами, развивать их», — цитирует Брылина ТАСС.

В прошлом сезоне Силаев провел 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В Кубке Гагарина он сделал 2 голевые передачи в 5 матчах.