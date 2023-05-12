КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:24

Тренер «Нью-Джерси»: «Мы получили хорошее представление о том, что такое хоккей в плей-офф»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф подвел итоги второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (1-4 в серии).

«Мы получили хорошее представление о том, что такое хоккей в плей-офф, взлеты и падения. Проигрыш в первых двух играх в обеих сериях причинил нам боль. Мы должны принять это как урок на будущее», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» со счетом 4-3 в серии.

«Харрикейнз» вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем серии «Флорида» — «Торонто» (3-1).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Линди Рафф
1
0
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Бриндамор о выходе «Каролины» в финал конференции: «Наслаждаюсь тем, как все усердно работают и играют»
Форвард «Каролины» Фаст стал 4-м игроком в истории клуба с 2 голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли
«Каролина» в финале Восточной конференции сыграет с «Торонто» или «Флоридой»
Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
Нерс дисквалифицирован на одну игру и пропустит пятый матч с «Вегасом»
Кубок Стэнли 12 мая: «Каролина» выиграла серию у «Нью-Джерси», «Даллас» победил «Сиэтл»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бриндамор о выходе «Каролины» в финал конференции: «Наслаждаюсь тем, как все усердно работают и играют»