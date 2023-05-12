Тренер «Нью-Джерси»: «Мы получили хорошее представление о том, что такое хоккей в плей-офф»

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф подвел итоги второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (1-4 в серии).

«Мы получили хорошее представление о том, что такое хоккей в плей-офф, взлеты и падения. Проигрыш в первых двух играх в обеих сериях причинил нам боль. Мы должны принять это как урок на будущее», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» со счетом 4-3 в серии.

«Харрикейнз» вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем серии «Флорида» — «Торонто» (3-1).