Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Лавиолетт оценил форму Панарина

Сегодня, 19:25
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о форме российского нападающего Артемия Панарина.
«Его отношение к делу на тренировках было отличным. Первые несколько дней он действительно усердно тренировался.Приятно видеть, что он в форме и такой напористый. Нам это от него нужно», — цитирует Лавиолетта Lohud.
Ранее сообщалось, что Панарин из-за травмы выбыл из строя на несколько дней.
В прошедшем сезоне Панарин набрал 92 (29+63) очка в 82 матчах регулярного сезона НХЛ. В плей-офф на его счету 2 (0+2) очка в 7 играх.
Новый сезон НХЛ стартует в октябре. В первом матче «Рейнджерс» сыграют с «Баффало». Встреча пройдет 13 октября.