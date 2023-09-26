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Сегодня, 19:25

Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Лавиолетт оценил форму Панарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о форме российского нападающего Артемия Панарина.

«Его отношение к делу на тренировках было отличным. Первые несколько дней он действительно усердно тренировался.Приятно видеть, что он в форме и такой напористый. Нам это от него нужно», — цитирует Лавиолетта Lohud.

Ранее сообщалось, что Панарин из-за травмы выбыл из строя на несколько дней.

В прошедшем сезоне Панарин набрал 92 (29+63) очка в 82 матчах регулярного сезона НХЛ. В плей-офф на его счету 2 (0+2) очка в 7 играх.

Новый сезон НХЛ стартует в октябре. В первом матче «Рейнджерс» сыграют с «Баффало». Встреча пройдет 13 октября.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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