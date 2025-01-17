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Сегодня, 20:10

Тренер «Оттавы» Грин назвал Овечкина лучшим снайпером всех времен

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин заявил, что считает Овечкина лучшим снайпером всех времен.

«Всякий раз, когда мы говорим о рекорде Уэйна Гретцки, мы бы никогда и не подумали, что большинство из них когда-нибудь будут побиты. Но то, что Овечкин делает, это настоящее свидетельство того, что он твердо намерен побить этот рекорд, и он, возможно, лучший снайпер всех времен», — цитирует Грина Ottawa Citizen.

В последней игре «Вашингтона» против «Сенаторз» (1:0 ОТ) 39-летний россиянин стал автором победного гола в овертайме.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить рекорд снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно отличиться еще 21 раз.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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