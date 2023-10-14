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НХЛ

Сегодня, 08:38

Салливан: «Привилегия — наблюдать за игрой Кросби и Малкина каждый день»

Руслан Минаев
Майк Салливан.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Наставник отметил игру форвардов «Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина.

«Когда Кросби и Малкин в своей лучшей форме — они все еще элитные игроки. Они просто контролируют происходящее на льду благодаря своей мощи, которая и позволяет достигать успеха. Наблюдать за этим каждый день — это привилегия», — сказал Салливан после игры.

По итогам матча с «Кэпиталз» Малкин был признан первой звездой, Кросби — второй.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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