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Сегодня, 07:36

Салливан — о 600-м голе Кросби: «Сидни в числе лучших игроков в истории»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал 600-ю шайбу форварда Сидни Кросби в НХЛ.

«Это еще один рубеж, который говорит сам за себя. Каждый раз, когда он преодолевает подобный рубеж, он оказывается в элитной компании. Очень элитной. Кросби в числе лучших игроков в истории. Вот, что значат эти цифры», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Форвард стал 21-м игроком, который достиг этой отметки и вторым действующим после нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 868 шайб.

Кросби стал вторым игроком «Пингвинз» после Марио Лемье (690), кто достиг отметки в 600 голов за клуб.

Всего на счету 37-летнего игрока 1617 (600+1017) очков в 1295 матчах НХЛ. В этом сезоне Кросби набрал 21 (8+13) очко в 23 матчах.

Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан

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