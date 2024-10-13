Салливан — о 1300-м очке Малкина в НХЛ: «Один из лучших игроков в истории»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением о том, что форвард «Пингвинз» Евгений Малкин преодолел отметку в 1300 очков в НХЛ в матче с «Торонто» (2:4) в регулярном чемпионате.

«Это говорит само за себя. Он один из лучших игроков в истории. Очевидно, Малкин один из лучших игроков своего поколения. Нам повезло иметь в команде двоих таких игроков [вместе с Сидни Кросби. — Прим. «СЭ»]. Настоящая привилегия наблюдать за игрой этих парней. Фанаты «Питтсбурга» думают аналогично», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

38-летний россиянин преодолел отметку в 1300 очков (498+802) за карьеру в НХЛ. Малкин — 37-й игрок в истории лиги, кому это удалось.

Российский форвард с сезона-2006/07 выступает в НХЛ. На его счету 1148 сыгранных матчей.