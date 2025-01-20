Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:25

Бородавко не удивлен словам Трампа в адрес Овечкина: «Честь ему и хвала»

Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Честь ему и хвала. Он высказался как обычный человек, которому импонирует определенный спортсмен. Овечкин, действительно, великий игрок. И Трамп воспринимает его в первую очередь как хоккеиста, а не по национальному признаку. Тем более Дональд лично знаком с Овечкиным, поэтому в этом нет ничего удивительного», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее избранный президент США Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

На счету россиянина 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

(Дарик Агаларов)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Юрий Бородавко
Читайте также
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Михайлов считает, что Трамп дал правильную оценку Овечкину
«Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна
Губерниев: «Гордимся, что у Овечкина есть такой большой поклонник, как Трамп»
Крикунов после слов президента США про Овечкина: «Может быть, для спорта России что-то и изменится с приходом Трампа»
Сушинский считает слова Трампа об Овечкине пиар-ходом
Свищев — о словах Трампа про Овечкина: «Это может быть реверансом в сторону России в преддверии встречи с нашим лидером»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя