Бородавко не удивлен словам Трампа в адрес Овечкина: «Честь ему и хвала»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Честь ему и хвала. Он высказался как обычный человек, которому импонирует определенный спортсмен. Овечкин, действительно, великий игрок. И Трамп воспринимает его в первую очередь как хоккеиста, а не по национальному признаку. Тем более Дональд лично знаком с Овечкиным, поэтому в этом нет ничего удивительного», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее избранный президент США Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

На счету россиянина 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

(Дарик Агаларов)