31 октября, 14:29

Тренер по ОФП Овечкина Бурлаченко рассказал об особенностях физической подготовки хоккеиста

Анастасия Пилипенко

Тренер по ОФП российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Павел Бурлаченко рассказал об уникальности его физической подготовки.

«У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка, — сказал Бурлаченко в Telegram-канале команды Овечкина. — Он очень много тренируется. В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек».

40-летний Овечкин уже более десяти лет тренируется с Бурлаченко в рамках предсезонной подготовки. В прошлом сезоне хоккеист установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 899 заброшенных шайб.

Источник: Telegram-канал команды Овечкина
2

  • 804alex

    А я то думал - какие ОСОБЕННОСТИ физической подготовки у Овечкина... Оказалось - много тренируется. Как я раньше этого не знал?????

    31.10.2025

  • андр

    И когда он все успевает! И три раза потренироваться, и пивка попить с тусовкой, и в рекламе поучаствовать, и домой к семье заехать поспать. Ну герой!

    31.10.2025

