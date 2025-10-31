Тренер по ОФП Овечкина Бурлаченко рассказал об особенностях физической подготовки хоккеиста

31 октября, 14:29
Тренер по ОФП российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Павел Бурлаченко рассказал об уникальности его физической подготовки.
«У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка, — сказал Бурлаченко в Telegram-канале команды Овечкина. — Он очень много тренируется. В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек».
40-летний Овечкин уже более десяти лет тренируется с Бурлаченко в рамках предсезонной подготовки. В прошлом сезоне хоккеист установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 899 заброшенных шайб.
804alex
А я то думал - какие ОСОБЕННОСТИ физической подготовки у Овечкина... Оказалось - много тренируется. Как я раньше этого не знал?????
31.10.2025
андр
И когда он все успевает! И три раза потренироваться, и пивка попить с тусовкой, и в рекламе поучаствовать, и домой к семье заехать поспать. Ну герой!
31.10.2025