Тренер по ОФП Овечкина Бурлаченко рассказал об особенностях физической подготовки хоккеиста

Тренер по ОФП российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Павел Бурлаченко рассказал об уникальности его физической подготовки.

«У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка, — сказал Бурлаченко в Telegram-канале команды Овечкина. — Он очень много тренируется. В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек».

40-летний Овечкин уже более десяти лет тренируется с Бурлаченко в рамках предсезонной подготовки. В прошлом сезоне хоккеист установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 899 заброшенных шайб.