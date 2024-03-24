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НХЛ

24 марта, 10:35

Тренер «Рейнджерс» оценил игру Панарина в матче с «Флоридой»

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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался об игре нападающего клуба Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3 Б).

32-летний россиянин был признан первой звездой прошедшей встречи, записав на свой счет две заброшенные шайбы и реализовав победный буллит в послематчевой серии.

«Очередная мощная игра от него. Он невероятно опасен. Плюс, он оставляет всего себя на льду. Когда он возвращается на скамейку, то оказывается абсолютно выжатым. Он играет на 100% в каждой смене, выкладывается как в последний раз», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2023/24 Панарин принял участие в 71 матче, забросил 43 шайбы и отдал 56 результативных передач.

На данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 98 очков. 27 марта клуб из Нью-Йорка сыграет дома с «Филадельфией».

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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