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Сегодня, 06:50

Лавиолетт: «Рейнджерс» сами вырыли себе яму в начале игры»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Каролины» (3:4) в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Это тяжело. Мы сами вырыли себе яму в начале матча. Не думаю, что причина была в нашей неподготовленности. Нам нужно было быть немного острее.

Мы соревнуемся, работаем, стараемся преуспеть в атаке. Но были некоторые вещи в защите, которые мы могли бы делать немного лучше в первом периоде», — цитирует тренера ESPN.

Счет в серии 3-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 14 мая.

 

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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