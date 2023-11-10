Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:30

Тренер «Сан-Хосе» — об 11-матчевой серии без побед: «Все были готовы спрыгнуть с моста»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:2).

«Все были готовы спрыгнуть с моста после поражения от «Питтсбурга» (2:10). Но в сезоне 82 игры, мы не получили сразу четыре поражения за этот разгром. Это было просто одно поражение. Очень горжусь тем, что наша команда смогла собраться и проявить моральную стойкость», — приводит слова Куинна официальный сайт клуба.

«Шаркс» на старте сезона потерпел 11 поражений подряд, дважды пропустив по 10 шайб.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и с 5 очками расположился на последнем месте Западной конференции, «Эдмонтон» с 5 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Медведев в Итоговом турнире ATP сыграет в группе с Алькарасом и Рублевым
Медведев в Итоговом турнире ATP сыграет в группе с Алькарасом и Рублевым
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: видеообзор матча