14 ноября, 10:40

Варсофски — об игре Аскарова в матче с «Калгари»: «Он был невероятен»

Алина Савинова

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски восхитился игрой голкипера Ярослава Аскарова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (0:2).

23-летний россиянин отразил 34 из 35 бросков по воротам. Его признали второй звездой матча.

«Мы были ужасны сегодня, но Аскаров был невероятен. Матч точно не должен был закончиться со счетом 2:0. Он был единственным готовым сегодня играть», — цитирует Варсофски пресс-служба НХЛ.

«Сан-Хосе» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
